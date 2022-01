Calçadistas de Sapiranga negociaram R$ 5,1 milhões na Couromoda

As seis empresas sapiranguenses que participaram da Feira Internacional de Calçados, Artefatos e Acessórios de Moda (Couromoda) 2022 obtiveram bons resultados para os próximos 12 meses de produção. A perspectiva é de que, elas, juntas, faturem um total R$ 5.1 milhões, a partir das vendas iniciadas na feira, garantindo assim um ano de produção, mantendo seus postos de trabalho e até mesmo expandindo para a geração de mais empregos.

Durante os três dias de evento, elas comercializaram uma quantidade total de 8.707 produtos e o faturamento foi de R$ 804.683,60, negociados pelas empresas. A Couromoda ocorreu nos dias 17 a 19 de janeiro no Expo Centro Norte, em São Paulo.

Para a participação na feira, houve subsídio da prefeitura, no valor de R$ 84 mil, para a instalação das estruturas dos estandes destinados à exposição das coleções na Estação Moda Rio Grande do Sul. A ideia era incentivar as empresas locais a participarem da feira, importante para o setor. "Apesar das incertezas durante esse período atual da pandemia, e também no qual muitas empresas mudarem seu perfil e passaram a vender na internet, o resultado da participação foi satisfatório. Pude acompanhar os empresários fechando ótimos negócios, garantindo sua produção para os próximos 12 meses", explicou a prefeita, Carina Nath