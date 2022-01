CEEE Equatorial vai regularizar rede elétrica de Torres

A CEEE Grupo Equatorial reuniu-se, na prefeitura de Torres, para compartilhar as ações de fiscalização junto aos ocupantes de sua infraestrutura de redes de distribuição. Essas ações integram as etapas de fiscalização, higienização das redes inativas e retirada de redes de telecomunicações que não estão regularmente declaradas e contratadas pela empresa.

O objetivo é aumentar a segurança da população e dos trabalhadores que atuam nas redes de distribuição, identificar empresas instaladas irregularmente nas redes de distribuição, higienizar as redes de distribuição através da retirada de cabos e equipamentos inativos ou instalados sem autorização da Companhia. Em Torres, o trabalho será iniciado no próximo dia 8 de fevereiro, a partir das 8h, na avenida Barão do Rio Branco esquina com a General Osório. A operação vai ocorrer até o dia 11 de fevereiro e não deve interferir no fornecimento de energia nos estabelecimentos.

A empresa possui um cronograma de datas para o serviço e conta com uma lista das empresas que foram notificadas. Se não houver regularização, todas aquelas que receberam o aviso na cidade terão a energia cortada. Toda fiação fora do parâmetro ou não cadastrada será retirada. As empresas que desejarem se regularizar devem entrar em contato imediato pelo site da CEEE Grupo Equatorial e preencherem um formulário adequado para a situação.