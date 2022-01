Intervenção no hospital de Gramado seguirá até maio

O prefeito de Gramado, Nestor Tissot, determinou a prorrogação por 90 dias a intervenção do Hospital Arcanjo São Miguel.. A casa de saúde está sob intervenção do município desde o dia 28 de fevereiro de 2016. Com isso, a intervenção permanece, pelo menos, até maio.

Em sua justificativa, o prefeito destaca o aumento no número de novos casos do coronavírus com a variante Ômicron e a venda do hospital que ocorreu em agosto, porém a ausência de todas as licenças para que os compradores possam operacionalizar o local e a não apresentação do plano de viabilidade, ocasionando insegurança na continuidade dos serviços de saúde.

"Tenho enfatizado todos os dias que a saúde não terá nenhum prejuízo seja com os antigos ou com os novos proprietários. Quem me conhece sabe que essa área sempre teve excelência em meus mandatos anteriores e agora não será diferente. Saúde, atendimento digno e com qualidade para toda nossa população é uma de minhas bandeiras", disse o prefeito.