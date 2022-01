Prefeitura de Passo Fundo e Sebrae farão plano de negócios para identificar potencialidades do município

Após anunciar a revitalização da avenida Araucária, no Complexo Turístico da Roselândia, a prefeitura de Passo Fundo já está trabalhando na construção de um plano de negócios que explore as possibilidades turísticas e de novos investimentos para o local. A iniciativa é realizada em parceria com o Sebrae RS.

O complexo abriga o Parque de Rodeios, área de ranchos, clubes sociais, kartódromo e recursos naturais, além de residências. Um dos objetivos do planejamento para o local é expandir as atividades existentes no espaço.

A coordenadora estadual da Economia Criativa e Turismo do Sebrae RS, Amanda Paim, enfatiza a importância da elaboração de um plano que considere as características não só da Roselândia, mas da cidade e que pense nos desafios para que o espaço se configure como uma potencialidade no turismo. "Essa é uma oportunidade de Passo Fundo trazer esse espaço diferente para a utilização da comunidade, também enxergando o potencial da cidade no turismo regional. Um projeto estratégico possibilitará reposicionar o complexo e dará segurança aos investidores", afirmou.

Em 2021, o município reativou o Conselho Municipal de Turismo a fim de unir o poder público, entidades e a iniciativa privada em iniciativas que estimulem o setor. De acordo com prefeito, Pedro Almeida, o município deverá reposicionar o complexo, qualificando a sua infraestrutura e atraindo empreendimentos. "Queremos consolidar a Roselândia como um potencial turístico da região, que foi a proposta de sua criação. Para isso, a Prefeitura já está realizando obras em infraestrutura no espaço e buscando fomentar os investimentos", disse.