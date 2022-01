Projeto de parque em barragem de Santa Maria é aprovado

A prefeitura de Santa Maria e o governo do Estado firmaram um convênio para a construção de um parque na orla da conhecida barragem do DNOS, no Rio Vacacaí-Mirim. O valor total do investimento é de R$ 11.8 milhões. O prefeito Jorge Pozzobom assinou o convênio em cerimônia no Palácio Piratini, em Porto Alegre, ao lado de mandatários municipais.

O investimento faz parte do programa Avançar no Turismo, do Governo do Estado, e foi previamente anunciado quando a prefeitura de Santa Maria aderiu ao aditivo contratual com a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), em dezembro do ano passado. O projeto do Parque da Barragem foi desenvolvido pelo Instituto do Planejamento de Santa Maria (Iplan), pelo gabinete do prefeito e pela secretaria municipal de Esporte e Lazer. A área escolhida foi uma faixa de aproximadamente um quilômetro na orla, na região do Bairro Campestre do Menino Deus, onde fica a sede da Associação Santa-mariense de Esportes Náuticos (Asena).

Pozzobom ressaltou, na ocasião, a importância social que o parque terá. Segundo ele, um dos desejos da gestão do município é ampliar o leque de atividades voltadas a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, de forma semelhante ao trabalho que já é realizado pela Asena. "Já temos nesse local um projeto de canoagem, com a Asena, que atende as crianças vulneráveis da cidade. Queremos potencializar isso. É claro que o parque servirá a todos os nossos cidadãos, com quadras esportivas, áreas de lazer, ciclovias e toda uma infraestrutura qualificada. Porém, o local terá uma finalidade social muito grande", afirmou o prefeito.

O secretário de Esporte e Lazer de Santa Maria, Gilvan Ribeiro, trabalhou na articulação entre diferentes setores para viabilizar a documentação exigida pelo Estado para a aprovação do projeto. "Fizemos uma força-tarefa, unindo diferentes secretarias. Todos foram solícitos e entenderam a importância desse convênio", conta o secretário.

O governador Eduardo Leite explicou que os projetos contemplados trarão um "impacto transversal", com reflexos não apenas para o turismo, mas para o meio ambiente, a sustentabilidade, a educação ambiental, o esporte, o lazer, a integração social, a cultura e a saúde pública. Além de Santa Maria, outros cinco municípios receberão investimentos para a construção e qualificação de parque urbanos - Canoas, Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas e Viamão.