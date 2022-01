Parque às margens do Rio Taquari é inaugurado no aniversário de Lajeado

Os 131 anos do município de Lajeado foram celebrados com a inauguração do novo Parque Ney Santos Arruda, junto à orla do Rio Taquari. Um monumento foi instalado em um canteiro junto à entrada principal do espaço de lazer, em frente a Rua Oswaldo Aranha. São três peças de metal com a marca do parque, a data de inauguração e um texto com uma breve biografia do advogado Ney Santos Arruda, que dá nome ao local.

Junto ao monumento, foi colocada uma grande pedra, retirada do jardim da casa onde Ney Arruda viveu a maior parte de sua vida, e que foi doada pela família do homenageado para integrar o monumento. A marca do parque contém elementos que lembram ondas como uma forma de fazer referência ao Rio Taquari, já que o parque fica situado junto à orla.

Representando a família do homenageado Ney Santos Arruda, um de seus filhos, Ângelo Arruda, se pronunciou afirmando que seu pai era uma pessoa apaixonada por Lajeado. "Ele se orgulhava e enchia a boca pra falar do Castelinho. Falava com orgulho da Univates, das coisas bonitas da cidade, do Rio Taquari. Chegou a fazer poesias a respeito dessas coisas todas e falava também com entusiasmo do Lajeadense, time do coração ", lembrou o filho Ângelo.

Localizado na esquina das ruas Bento Gonçalves e Oswaldo Aranha, com 17.500 metros quadrados, o parque teve suas obras iniciadas em 2020 e, entre outras intervenções, contará com um círculo de águas com fonte interativa e parque infantil com brinquedos. "Este parque, além de ser uma ligação com outros equipamentos públicos do município, servirá para jamais esquecermos da importância do nosso rio e da nossa história - disse o prefeito Marcelo Caumo.