Acesso via BR-116 e avenida terão nova iluminação em Ivoti

A iluminação da avenida Bom Jardim e da BR-116, no acesso a Ivoti, será totalmente renovada. Juntos, os dois pontos estão recebendo, desde o início da semana, a instalação de 188 lâmpadas de LED. Incluindo o material e a mão de obra, o investimento total é de R$ 116.8 mil, utilizando recursos próprios.

A ação faz parte do projeto de renovação da iluminação pública da cidade, que já tem mais 1.300 lâmpadas adquiridas, a serem instaladas nos próximos meses. Além disso, outras 1.300 devem chegar ao longo do ano, totalizando 2.600 pontos. As melhorias iniciaram no ano passado, quando mais de 400 lâmpadas foram substituídas em locais como a avenida Capivara, rua Engenheiro Régis Bittencourt e avenida Anchieta.

Na sequência, as trocas serão feitas por bairro, conforme as demandas prioritárias. "Por ser um investimento alto, a melhoria está ocorrendo aos poucos. Mas o objetivo, a longo prazo, é trocar todas as lâmpadas por LED no município. Sabemos da importância e eficiência deste modelo, pela questão da economia e visibilidade das vias", destaca o prefeito, Martin Kalkmann.