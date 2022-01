Ao custo de R$ 50 milhões, São Borja terá presídio estadual

O prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto reuniu-se com o secretário estadual de Justiça, Mauro Hauschild a fim de dialogar sobre a construção do novo presídio em São Borja. No ato, Bonotto entregou ao secretário, a cópia da lei aprovada na Câmara Municipal de Vereadores e sancionada pelo Poder Executivo, que autoriza a doação de uma área fora da região urbana para construção do novo presídio no município.

Hauschild salientou que os mais de R$ 50 milhões para a construção do novo presídio já estão depositados nas contas do Estado e que a previsão é que o processo licitatório ocorra ainda esse ano, com as obras possivelmente concluídas em 2023 ou 2024. "O novo presídio representa não só um avanço na segurança da comunidade, já que a área fica fora da região urbana, mas também, um importante passo no desenvolvimento econômico de São Borja, uma vez que irá resultar em novos empregos e na circulação de recursos no município", afirma Bonotto.