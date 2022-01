Rio Grande é a cidade do Brasil com maior dispensa de alvarás para empresas

A cidade Rio Grande assumiu o topo do ranking nacional de Dispensa de Alvarás e Licenças. Formulado pelo Ministério da Economia, o levantamento aponta o número de atividades cujo início não depende da concessão de documentos. Quanto maior a lista, mais liberdade aos empreendedores.

O ranking tem atualização mensal, a partir do envio de documentos pelos municípios, e é considerado uma referência em termos de apoio à liberdade econômica. Na última edição do documento, publicada nesta semana, o município do Sul do Estado superou Pinhalzinho (SC), que até então ocupava o topo, com 1.095 atividades econômicas dispensadas.

"Vivemos a expectativa de ter, nos próximos meses, o início das obras da Usina Termelétrica Rio Grande, que é um investimento bilionário. Instituímos a lei da liberdade econômica e estamos permanentemente revisando a legislação, para fomentar a abertura e a sobrevivência de pequenas e médias empresas do setor de comércio e serviços.", avalia o prefeito Fábio Branco.

O município também divulgou o balanço de empregos. De janeiro a novembro de 2021 os dados de dezembro ainda não estão disponíveis , Rio Grande registrou saldo positivo na geração de empregos. Segundo informações do Novo Caged, foram 15.603 admissões e 13.838 desligamentos, ou seja, houve a criação de 1.765 vagas formais. "Esse reconhecimento nacional do Ministério da Economia, aliado à geração de 1,7 mil vagas de emprego e à perspectiva de novos investimentos, mostra que estamos dando a volta por cima", comemora o prefeito.