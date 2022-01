Praça de Gramado abre espaço para vinícolas e degustação de produtos

A 1ª Vindima e Gramado, que ocorre entre 10 de fevereiro a 06 de março, começa a divulgar as atrações. A Vila do Vinho vai reunir oito vinícolas da cidade que estarão diariamente na Praça das Etnias, centro de Gramado, expondo seus produtos no horário das 10 h às 22 h.

No local, além da degustação de produtos e uma adega especial para venda de produtos, além da Área Gastronômica com fondue de chocolate, pizza e tábua de frios que podem ser saboreados com os vinhos. Nos finais de tarde na Vila do Vinho serão mais especiais com apresentação de atrações do Gramado In Concert, evento que acontece de forma paralela à Vindima em Gramado. No período de 12 a 19 de fevereiro, sempre às 18h30, músicos do Gramado In Concert estarão se apresentando no palco da Vila do Vinho na Praça das Etnias.