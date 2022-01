Construtora realiza plantio de árvores em Canoas

A construtora MRV investirá mais de R$ 220 mil em melhorias no município de Canoas durante a construção do Residencial Porto Bello, empreendimento ao qual ações ambientais e de urbanização estão atreladas. A primeira de uma série de iniciativas foi a realização do plantio de árvores na Praia de Paquetá. Foram investidos R$ 22,4 mil no plantio de 45 Jerivás, 30 Butiás e 20 Corticeira - espécies nativas do Rio Grande do Sul.

"As mudas levadas à Praia de Paquetá são uma compensação ao corte de vegetação junto ao muro, guarita e passeio público do novo condomínio. Haverá, ainda, mais iniciativas importantes como esta para compensação ambiental do restante do empreendimento", salienta Natalia Vignatti Dini, consultora de desenvolvimento imobiliário da MRV no RS.