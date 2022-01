Carnaval de Santa Cruz do Sul é adiado para 23 de abril

O secretário de Cultura de Santa Cruz do Sul, Marcelo Corá, reuniu-se com representantes da Associação de Entidades Carnavalescas de Santa Cruz (AESCS). O objetivo foi propor o adiamento do Carnaval, em função do aumento de casos da Covid-19.

Seguindo a tendência de outras cidades do Rio Grande do Sul e do Brasil, como São Paulo e Rio de Janeiro, no encontro, a Associação concordou com o adiamento da festa da folia deste ano. Inicialmente programado para ocorrer em 5 de março, o Carnaval tem uma nova data: 23 de abril, um sábado, semana do feriado de Tiradentes. O local da festa continua sendo o mesmo, o Ginásio Poliesportivo, sem desfile em local aberto, somente com apresentações das agremiações.

A prefeita, Helena Hermany, justificou a decisão sobre o adiamento. "Desde o início, sempre falamos que o Carnaval só iria ser realizado se as condições sanitárias e de saúde permitissem, além dele ser em um formato diferente. Acompanhamos a evolução da pandemia, e de forma muito responsável, optamos pelo adiamento para realizar o evento em um momento seguro para todos".