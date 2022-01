Testes positivos de Covid passam de 40% em Novo Hamburgo

Mais de 40% dos testes aplicados no Ônibus da Saúde de Novo Hamburgo foram positivos para Covid-19. Este é o resultado da primeira semana de ampliação da testagem contra o coronavírus no município. Dos 1.147 testes aplicados, 462 foram positivos, ou seja, 40,3% do total.

O prefeito em exercício, Márcio Lüders, destaca que o avanço na testagem é uma das principais ferramentas que a população tem para prevenir e evitar que o vírus se espalhe ainda mais. "Estamos vacinando com sucesso a comunidade e esse está sendo o passo fundamental para evitar novas mortes. Mas precisamos também evitar o contágio da nova variante, principalmente, se quisermos seguir na retomada econômica que já demos início no ano passado. E para isso, a testagem em massa é a única solução. Se conseguirmos identificar os casos mais rapidamente, conseguiremos controlar as contaminações", afirma.

O trabalho de testagem com o Ônibus da Saúde, que na primeira semana esteve na área central da cidade, segue para os bairros. Diariamente, são distribuídas 200 fichas para testagem. A intenção é de que a testagem traga a real situação da pandemia na cidade do Vale do Sinos, a partir do aumento de casos que houve, sobretudo, após as festas de fim de ano. "Vamos percorrer outros bairros também. Eles serão anunciados nos próximos dias", adianta secretário de Saúde, Naasom Luciano.

Para fazer o teste na unidade móvel, basta apresentar documento de identificação e Cartão SUS ou comprovante de residência de Novo Hamburgo. Não serão testadas crianças abaixo de 12 anos.

Menores de 18 precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis. No Ônibus da Saúde serão realizados somente os testes rápidos, não será realizada a vacinação contra a Covid-19.