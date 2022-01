Conselho da UCS elege reitor e vice para o mandato entre 2022-2026

O Conselho Diretor da Fundação Universidade de Caxias do Sul (FUCS) elegeu, por consenso, o professor Gelson Leonardo Rech como reitor da UCS para a gestão 2022-2026. Ele vai comandar a reitoria da Universidade ao lado do professor Asdrubal Falavigna, eleito vice-reitor.

Gelson Leonardo Rech é professor Doutor da UCS desde 2003. Atualmente, integra o corpo docente do Programa de Pós-Graduação em História e do Programa de Pós-Graduação em Educação. Na universidade, responde pela chefia de Gabinete da Reitoria. Na Fundação, já atuou na gestão do Hospital Geral de Caxias do Sul, de 1997 a 2005; e como diretor-executivo da FUCS, de agosto de 2019 a novembro de 2021. De 2011 a 2014, trabalhou como membro técnico da Comissão de Qualificação dos Cursos de Graduação.

"Agradecemos a confiança depositada pelo Conselho Diretor à nossa candidatura. Saudamos nossos colegas que participaram do pleito. Reafirmamos o nosso compromisso de conduzir a UCS para que seja a melhor universidade comunitária do Rio Grande do Sul, enquanto uma liderança na promoção do conhecimento, com forte política de cooperação internacional e integração social, promovendo um ambiente organizacional com elevado índice de satisfação da comunidade universitária, formada por nossos professores, alunos e colaboradores. Temos como horizonte a excelência acadêmica, o desenvolvimento tecnológico e a transformação digital", destacaram, em nota, o reitor e o vice-reitor eleitos.