Santa Rosa terá escola infantil com mais 180 vagas

O prefeito de Santa Rosa, Anderson Mantei, assinou o início das obras de mais uma escola de Educação Infantil no município. O projeto contempla a construção de um prédio para o funcionamento do colégio Paulo Freire. Os alunos vão ganhar uma escola totalmente nova, projetada para atender as turmas da escola que, hoje, está funcionando em uma casa alugada na Vila Pereira.

Ao todo, a escola terá 1.510 metros quadrados de área construída. O local da construção, antes era utilizado como academia aberta e para prática esportiva. Parte da estrutura vai seguir para o esporte, já que a obra não vai utilizar todo o espaço. "Nosso objetivo é proporcionar para a comunidade mais infraestrutura e qualidade de vida, oferecendo um local adequado para as crianças. Vamos oportunizar um melhor espaço e mais vagas", afirmou o prefeito.

A escola vai atender turmas de creche e pré-escola, abrindo em torno de 180 vagas. "Inicialmente, vão ser acomodadas as quatro turmas já existentes e, progressivamente, serão abertas novas turmas", explica a secretária de Educação Lires Zimmermann. O prazo para execução é de 540 dias. O valor do contrato é de R$ 4,9 milhões.