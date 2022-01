Canoas contabiliza mais de 3 mil casos de Covid só em janeiro

A secretaria municipal de Saúde de Canoas vem registrando um crescimento nos casos positivados para Covid-19 no município. Somente nos primeiros 25 dias do ano, cerca de 3.019 canoenses testaram positivo para o coronavírus. No período, foram registrados, ainda, quatro óbitos.

Com os números elevados de positivados, o quadro de internações hospitalares está em uma crescente. No dia 30 de dezembro, a cidade registrava apenas três leitos de UTI Covid-19 e seis leitos de enfermaria ocupados. Na segunda-feira (24), os hospitais da cidade já contam com 18 canoenses em leitos de UTI e 47 internados na enfermaria, que correspondem a 15,38%(UTI) e 27,97%(Enfermaria) de ocupação do número de leitos total. Somados, os hospitais da cidade oferecem 117 leitos de UTI e 168 leitos de enfermaria dedicados para atender a pacientes com coronavírus.

Mesmo com a taxa de contaminação em alta, o número de óbitos é baixo. Um dos fatos que contribuíram para essa estabilidade é a vacinação contra a Covid-19, já que Canoas atingiu mais de 98% da população vacinada com, pelo menos, uma dose do imunizante.

A secretária adjunta da pasta, Ana Paula Macedo, destaca que a vacinação gerou uma mudança no quadro dos novos contaminados ou recontaminados. "Notamos que os novos pacientes estão com uma forma mais branda da doença. Apesar da baixa taxa de gravidade, é fundamental que todos continuem seguindo os protocolos sanitários e respeitando as medidas que auxiliam a inibir a transmissão tanto da Covid-19 quanto da H3N2. É preciso intensificar o uso da máscara e do álcool em gel, além de evitar aglomerações. Precisamos redobrar os cuidados para vencermos a pandemia", reiterou.