Projeto de lei aprovado em Bento Gonçalves viabiliza a instalação de antenas para receber internet 5G na cidade

Foi aprovado, em Bento Gonçalves, o projeto de lei que versa sobre a normatização para regulamentar os procedimentos de licenciamento e instalação das antenas 5G no município. Apenas 28 cidades do país estão preparadas para receber a tecnologia, sendo que as operadoras vencedoras do leilão estão autorizadas a instalar a tecnologia 5G nos municípios de menor porte.

O diretor da Coordenadoria de Tecnologia de Comunicação e Informação (CTEC), Matheus Barbosa, destacou sobre a importância da implementação do 5G no município. "A aprovação do projeto que trata da internet 5G é um marco importante para Bento Gonçalves. Estivemos no Ministério das Comunicações em outubro e lá fomos instruídos a adequar a legislação municipal para poder receber a tecnologia. Estamos nos antecipando e garantindo a legislação necessária para normatizar o processo de instalação dos equipamentos", afirmou.

Na próxima etapa as operadoras de telefonia serão contatadas e informadas que o município está legalmente adequado para a recepção da tecnologia. Bento é um dos primeiros municípios de interior do Brasil e ter essa legislação adequada, o que fará com que se adiante o cronograma de instalação definido pela Anatel para cidades desse porte. Ainda não há uma data para que seja feita a instalação dessas antenas, visto que ainda depende de regulações em Brasília para que as operadoras possam, de fato, começar a operar a tecnologia no território brasileiro. Há, inclusive, a expectativa de geração de empregos com a chegada do 5G.