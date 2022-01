Licitação para 'esqueletão' de Santa Maria não tem interessados

A secretaria de Administração e Gestão de Pessoas de Santa Maria confirmou que o edital licitatório para alienação do prédio denominado Condomínio Galeria Rio Branco, na avenida Rio Branco, resultou deserto, ou seja, sem propostas. A abertura das propostas estava marcada para a manhã desta terça-feira (25). Com isso, o Executivo municipal já trabalha em um novo edital para vender o local e cumprir o objetivo de solucionar a demanda que já é histórica.

De acordo com o secretário de Administração e Gestão de Pessoas, Marco Mascarenhas, pessoas interessadas em participar da licitação chegaram a visitar o prédio nas semanas anteriores para avaliar a viabilidade de ingressar no certame público. Porém, formalmente, neste edital, não houve interessados.

A prefeitura prevê duas soluções possíveis para o referido imóvel: alienação e permuta por área construída, nessa ordem necessariamente. A alienação do imóvel consiste na venda do espaço, que tinha lance mínimo de R$ 2,3 milhões. "Estamos buscando alternativas para resolver definitivamente a situação do Prédio da Rio Branco, que se arrasta por mais de cinco décadas. Tivemos uma licitação deserta, mas, como sempre digo, não existe solução fácil para problemas complexos. Por isso, vamos continuar buscando alternativas e não iremos desistir. Seguiremos com compromisso e transparência", afirma o prefeito Jorge Pozzobom.