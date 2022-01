Avança o estudo técnico para revitalização da Gare de Santa Maria

A prefeitura de Santa Maria avançou para determinar um novo destino para a Estação Férrea de Santa Maria. Nesta terça-feira (25), foi realizada a última coleta de material no prédio histórico localizado no final da Avenida Rio Branco. O trabalho faz parte dos estudos técnicos que, no futuro, servirão de base para obras de revitalização da estrutura.

O restaurador científico alemão Markus Wilimzig é o responsável por pegar amostras de rebocos, tintas e sais presentes nas dependências da Gare. Com mais de 30 anos de experiência no ramo, ele analisa as coletas no próprio laboratório, em Novo Hamburgo. Wilimzig esteve na Estação Férrea acompanhado pela proprietária da empresa vencedora da licitação, a arquiteta Cristiane Leticia Oppermann Thies. Ela explica que esse tipo de estudo prévio é necessário devido às peculiaridades da construção. A Gare está inserida no Sítio Ferroviário de Santa Maria, que é tombado em níveis federal, estadual e municipal.

"Apesar de não termos uma data exata, estimamos que o primeiro pavilhão tenha começado a ser construído em 1899. As técnicas construtivas eram outras. Na época, por exemplo, não se usava cimento na argamassa, apenas cal e areia", conta Cristiane.

As próximas etapas do diagnóstico envolvem a conclusão das análises laboratoriais e a elaboração de um mapa em três dimensões a partir de imagens de drone da Estação Férrea. A previsão é que o trabalho seja entregue em 60 dias. "Esse levantamento vai nos permitir fazer a licitação para a recuperação desse importante prédio de Santa Maria. A recuperação da Gare é essencial para a memória ferroviária de Santa Maria e vai contribuir muito para a revitalização do nosso Centro Histórico", afirma o vice-prefeito Rodrigo Decimo.

O estudo técnico se iniciou em dezembro do ano passado. Com as informações, são elaborados relatórios que apontam as patologias da estrutura, ou seja, as principais danificações e, também, as sugestões do que deve ser feito no processo de restauração para que o local não perca as características originais. O Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural acompanha o desenvolvimento do estudo.