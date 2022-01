Caixa abre cadastro para famílias de baixa renda em Santa Cruz do Sul

Famílias de baixa renda interessadas em adquirir unidades habitacionais de propriedade da Caixa Econômica Federal, em Santa Cruz do Sul, têm até a próxima sexta-feira (28) para se inscrever. A informação é da secretaria municipal de Habitação, Desenvolvimento Social e Esporte

De acordo com o secretário da pasta, Valdir Bruxel, a proposta é oferecida pela Caixa, que possui imóveis no município e que podem ser transferidos através do Programa de Arrendamento Residencial (PAR). "Trata-se de uma consulta da Caixa a respeito da demanda de pessoas interessadas. Pedimos para que procurem nossa secretaria para encaminhar a solicitação, mas que fiquem atentos aos critérios exigidos", afirmou.

Para participar, o solicitante deve ter mais de 18 anos, possuir renda familiar mensal de até R$ 3.100, apresentar capacidade de pagamento compatível com as despesas mensais de arrendamento, não ser proprietário de imóvel, nem possuir financiamento habitacional. Bruxel reforçou ainda que o prazo para inscrição é até sexta-feira, ao meio-dia. O requerente deverá portar documentos como CPF, RG e comprovante de renda.