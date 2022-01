Sete cidades do Vale do Taquari vão lançar projeto turístico

Depois de seis meses de planejamento, identificação de oportunidades e soluções, representantes dos municípios de Paverama, Westfália, Colinas, Fazenda Vilanova, Teutônia, Imigrante e Poço das Antas, no Vale do Taquari, realizam o lançamento oficial do Programa Acelera Turismo. Um encontro no dia 3 de fevereiro, em Poço das Antes, irá marcar o início da fase de execução do programa, que será realizado ao longo dos próximos 12 meses.

Inicialmente, a iniciativa terá um caráter estruturante, no qual os parceiros - tanto do âmbito público quanto privado - irão conceber planos de desenvolvimento para o turismo de cada município. O programa está baseado em seis pilares centrais: as estruturações dos Conselhos Municipais e dos Planos Municipais de Turismo de todas sete cidades participantes; ações de conscientização da comunidade; embelezamento das cidades (infraestrutura, sinalização turística, dentre outros pontos); fomento ao crédito; comercialização do destino, e qualificação das empresas e da mão de obra.

O objetivo final da iniciativa é acelerar o desenvolvimento turístico na microrregião por meio do apoio aos municípios, qualificação dos empreendimentos, mão de obra e envolvimento da comunidade, tornando-se uma microrregião de referência no Vale do Taquari. A expectativa é que, a partir de fevereiro de 2023, as primeiras entregas do programa cheguem ao consumidor final - turistas gaúchos de fora do RS - na forma de pacotes e roteiros inéditos.

"Além do planejamento e estruturação, teremos ações práticas como a revitalização e remodelagem de espaços públicos, pontos turísticos e obras de mobilidade urbana.", relata o analista de articulação de projetos do Sebrae RS, Diego Zenkner. Segundo ele, outro ponto importante será a capacitação de pessoas. "É um trabalho que passa fundamentalmente pela sensibilização das comunidades de cada município. São elas que, em última análise, atendem às pessoas que visitam a região e assim podem exercer um atendimento diferenciado", explica.

Além de entidades que atuam na região, o programa conta ainda com a aceleração de 60 empreendimentos da microrregião, como atrativos turísticos privados rurais e urbanos; empreendimentos gastronômicos, meios de hospedagem, agências de viagem, entre outros. Com um orçamento de mais de R$ 500 mil, o programa para a aceleração do turismo no Vale do Taquari conta com apoio financeiro do Sicredi Ouro Branco que será responsável pela aquisição de placas de sinalização turística para os sete municípios.