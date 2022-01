Hospital Sapiranga realiza captação de órgãos doados

O Hospital Sapiranga realizou a primeira captação de órgãos de 2022. A instituição possui uma comissão intra-hospitalar, formada por uma equipe multiprofissional, que tem a finalidade de organizar rotinas e protocolos que possibilitam o processo de doação de órgãos e tecidos para transplantes.

Esta comissão é a responsável por todo o processo de identificação de um potencial doador, e pelo acolhimento das famílias diante de uma decisão difícil, mas de grande de importância e esperança para muitas pessoas que aguardam por uma doação para seguirem suas vidas. A enfermeira coordenadora pelo processo no hospital, Camila Crippa, evidencia a importância do engajamento da comissão e da especialização da equipe, para o reconhecimento de um potencial doador e sobre a conduta junto as famílias. "Agradecemos a todos os profissionais que de forma direta e indireta viveram esse momento, acolhendo uma família frente a dor da perda resultando no aceite diante de um momento tão difícil, e proporcionando continuidade da vida para outras pessoas", disse.

Nesta primeira captação do ano foram doados o fígado e os rins. Há alguns anos, o hospital vem se dedicando a esta importante causa. Nos últimos três meses de 2021, três pacientes foram atendidos na emergência do hospital e transferidos rapidamente para hospitais de referência para manejo do quadro clínico, os quais evoluíram para morte encefálica, e com o consentimento da família a doação foi autorizada.

No Brasil, não é necessário deixar nada por escrito, basta avisar sua família sobre o desejo. A doação só acontece após a autorização familiar. Quando a pessoa não declara este desejo, a família pode ficar em dúvida, por isso é muito importante que toda pessoa que tem esse desejo, declare-o para seus familiares.