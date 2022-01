Garibaldi pleiteia junto ao Estado a criação de açudes e poços artesianos

Apesar da chuva dos últimos dias ter amenizado a situação da estiagem, a prefeitura de Garibaldi vai buscar a ajuda do governo do Estado para a construção de, pelo menos, 10 açudes, um poço artesiano e cisternas. As ações de enfrentamento à seca fazem parte do programa estadual Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural.

A decisão de aderir ao programa foi tomada durante reunião do prefeito em exercício, José Bortolini, e do grupo de trabalho que representa entidades ligadas ao setor primário. De acordo com o coordenador da Defesa Civil em Garibaldi, Léo Gusso, algumas localidades marcaram até 90 milímetros de chuva em três dias. "Essa chuva amenizou a situação dos locais que ainda não tinham colhido a uva, mas sabemos que quem já havia colhido teve perdas", salienta o secretário de Agricultura e Pecuária, Lívio Bortolini.