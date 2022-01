UCS abre seleção para atendimento odontológico

Para quem deseja renovar o sorriso, a Clínica Odontológica da Universidade de Caxias do Sul (UCS), que dá suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão do curso de Odontologia, realiza seleção de pacientes para atendimento especializado em ortodontia. O processo inicia nesta quarta-feira (26).

Interessados em utilizar aparelhos ortodônticos - metálicos e estéticos - devem procurar o serviço da universidade para avaliação. Os atendimentos são direcionados a todos os públicos, sem limitação de idade. Os tratamentos serão conduzidos por dentistas que realizam pós-graduação na área de Ortodontia, com a supervisão de professores com mestrado e doutorado na área.

A UCS conta com três clínicas de atendimento odontológico, que contabilizam 72 consultórios automatizados, equipados com fotopolimerizadores acoplados, engate rápido para ultrassom, cuba com sensor de movimento e bomba a vácuo, permitindo atendimentos clínicos em todas as especialidades da Odontologia. Para informações sobre valores e agendamento, o contato deve ser feito pelos telefones (54) 3218-2541 e (54) 3218-2942.