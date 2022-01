São Leopoldo pode retomar algumas restrições no comércio

Diante da nova onda de contágio por conta da variante Ômicron da Covid-19, o prefeito de São Leopoldo Ary Vanazzi reuniu o Comitê Municipal de Atenção à Covid-19, instância paritária do governo e da sociedade civil de São Leopoldo, para informar ao conjunto dos integrantes as medidas que a administração vem realizando como forma de ampliar os serviços de saúde. Ainda se discutiu as medidas sanitárias em vigor, sua aplicação e o reforço da fiscalização ao cumprimento das mesmas.

O encontro de forma online, destacou a necessidade de redobrarem os cuidados, o uso da máscara e álcool gel, tanto na indústria, comércio e nos serviços, bem como no poder público, onde já se tomou como medida o rodízio, e a exigência do passaporte de vacinação para o acesso tanto de servidores como da população em geral.

Uma das definições do Comitê, além do reforço efetivo no processo de orientação e fiscalização, diz respeito a inclusão no decreto de restrição de entrada de no máximo duas pessoas por famílias nos supermercados e similares, como forma de evitar aglomerações, sem trazer nenhum impacto na economia e reduzindo a circulação de pessoas sem necessidade. Além disso, a exigência de comprovante de vacinação em atividades que se assemelham a da realizada por casa de festas, como por exemplo um restaurante que tenha pista de dança em evento particular, passa a ter as mesmas exigências.

O titular da secretaria municipal da Saúde, Marcel Frison, alertou sobre a nova onda de casos e sobre as medidas adotadas para ampliar os serviços para a população. "A situação é crítica sobre esses números de casos, tivemos um fim de semana preocupante com superlotação da UPA. A ômicron atinge uma escala de contaminação muito alta, o que pode colapsar o sistema", falou.