Espaços turísticos de Ivoti vão receber food trucks

O Núcleo de Casas Enxaimel, Praça da Emancipação, Praça Concórdia, Praça Neldo Holler e Praça Bom Jardim, todos em Ivoti, devem ganhar novos atrativos em breve. Está aberto o período de inscrições para a instalação de food trucks nestes pontos turísticos, disponibilizadas exclusivamente para moradores e comerciantes de Ivoti.

De acordo com a secretária municipal de Desenvolvimento, Denise Rodrigues da Silva, o edital traz uma nova opção econômica. "É uma oportunidade para os empreendedores do ramo alimentício incrementarem seu negócio, visto que as praças e áreas ao ar livre estão sendo bastante procuradas para lazer", comenta, sobre a utilização da comunidade nestes espaços.

As inscrições serão recebidas até 30 de junho, no horário das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira, no Protocolo Geral da Prefeitura. A divulgação dos resultados será realizada em até 10 dias após a inscrição, conforme os espaços ainda disponíveis.