Sem festividades, Lajeado completa 131 anos nesta quarta-feira

Os 131 anos do município de Lajeado, que será celebrado na quarta-feira (26), será comemorado de forma singela em cerimônia restrita. Em razão do alto número de casos ativos de Covid-19 na cidade, a prefeitura optou por fazer uma solenidade simples e com poucos convidados para evitar aglomerações. A data será marcada pela inauguração do novo Parque Ney Santos Arruda.

Um monumento com a marca que simboliza a nova área verde será apresentada à comunidade na quarta-feira. A solenidade, com poucas autoridades convidadas e participação da imprensa, ocorrerá às 8h30, no próprio parque. A ideia é considerar o aniversário do município a data formal de inauguração do parque, mesmo que outras melhorias e novas instalações seguirão sendo feitas no local nos próximos meses.

"Como muitas pessoas já utilizam o parque nos finais de semana e para apreciar o nosso Rio Taquari, pensamos em fazer a inauguração formal na data de aniversário do município. É um presente da comunidade para a comunidade. O parque Ney Santos Arruda seguirá sendo melhorado e recebendo novas instalações e brinquedos nos próximos meses, mas queríamos um dia especial para esta inauguração", disse o prefeito, Marcelo Caumo.

O monumento ficará localizado em um canteiro junto à entrada principal do parque, junto à rua Osvaldo Aranha. São três peças de metal contendo a marca do parque, a data de inauguração e um texto com uma breve biografia do advogado Ney Santos Arruda, que dá nome ao parque.

Junto ao monumento, foi colocada uma grande pedra, retirada do jardim da casa onde Ney Arruda viveu a maior parte de sua vida, e que foi doada pela família do homenageado para integrar o monumento. A marca do parque contém elementos que lembram ondas como uma forma de fazer referência ao Rio Taquari, já que o parque fica situado junto à orla.