Gramado prepara festival literário para o segundo semestre

A cidade de Gramado trabalha no desenvolvimento de um festival literário. Com previsão de realização para setembro de 2022, o FiliGram está desenhada para ocupar o entorno da secretaria da Cultura e do Centro de Cultura Prefeito Arno Michaelsen e alguns trechos das margens do lago Joaquina Rita Bier, espaço que, além de ser bem localizado, conta com boas áreas verdes e belos ambientes de convivência.

Além da alteração na data e no local, o FiliGram pretende trazer ao município grandes escritores nacionais, e, claro, autores internacionais. Com tema "O livro está na mesa: o papel da literatura em momentos de transformação", o evento está sendo montado para integrar, ainda, outros segmentos culturais, como música e teatro, por exemplo. "Penso que está na hora de contarmos com um grande evento literário, que reúne aqui o melhor da literatura mundial", comenta o secretário da Cultura, Ricardo Reginato.