Audiência pública trata de concessão do transporte em Parobé

Uma audiência pública, realizada pela prefeitura de Parobé, tratou da concessão do transporte público municipal. A reunião contou com a presença de cidadãos e das instituições públicas e privadas, representativas de diversos segmentos da sociedade, que contribuíram para esse debate fundamental para o município.

Durante a audiência, foram debatidos pelos participantes e apresentadas pela prefeitura, as condições gerais que regerão o processo de licitação da exploração do sistema de transporte coletivo no âmbito do município, constituindo esse evento como uma das etapas para a outorga da concessão. Durante o evento, a população ainda apresentou sugestões para contribuir com o projeto base que define a mudança do atual sistema de transporte de passageiros. Dentre elas estava o melhoramento da frota, o fluxo dos itinerários e o número de pontos de embarque/desembarque.