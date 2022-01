Roda gigante com 60 metros de altura será instalada em Canela

Anunciada no fim do ano passado como o mais novo atrativo turístico de Canela, a roda gigante será instalada junto ao Parque Temático Mundo a Vapor, na ERS-235, estrada que liga a cidade à Gramado. Em visita ao empreendimento, o prefeito de Canela, Constantino Orsolin, recebeu o projeto de implementação da Roda Gigante de Observação, cuja implementação aguarda o aval do município para ser instalada.

A nova atração terá 60 metros de altura e é fruto de uma parceria entre o Parque Temático Mundo a Vapor S.A. e a Interparques Holding S.A., empresa pioneira na implantação e operação de rodas gigantes no Brasil, como a de Balneário Camboriú-SC e São Paulo-SP. A roda gigante será o primeiro empreendimento do gênero no Estado e pretende colocar Canela como principal destino dos turistas na serra gaúcha, por sua projeção e atratividade.

A diretora do parque temático, Lenise Urbani, fez a entrega do projeto que foi formalizado junto ao Executivo canelense. "Neste ano faremos a expansão do Mundo a Vapor e a roda gigante veio para coroar essa nova fase do parque. Ampliaremos a experiência do nosso visitante e também pensando na comunidade, pois queremos realizar o sonho que toda criança guarda, que é o de andar em uma roda gigante", declara a empresária, destacando a relevância dessa atração que também está na memória afetiva de muitas gerações. "É um brinquedo símbolo do antigo que se conecta com o contemporâneo", observa.

A roda gigante terá um design único e elegante e contará com 32 cabines panorâmicas climatizadas de alta tecnologia e conforto. Todas serão tematizadas e o passeio poderá ser feito tanto de dia quanto à noite, pois ela terá uma iluminação cênica capaz de reproduzir espetáculos de luz. O passeio deve durar em torno de 25 minutos e todas as cabines serão adaptadas para portadores de necessidades especiais, revela o empresário Mauro Fantin, diretor da Interparques.

Para o prefeito de Canela, Constantino Orsolin, o novo atrativo reforça a importância da inovação que o turismo do município precisa para se manter desejado, com a disputa das cidades da região pelos turistas. "Uma roda gigante dessas proporções e no lugar onde será feita engrandece o turismo da cidade, pois é algo que não existe em nosso Estado", afirma o prefeito, reforçando que o Executivo é favorável ao projeto e que seguirá com os trâmites legais para sua aprovação.