São Leopoldo passa a exigir passaporte vacinal para entrar no Centro Administrativo

A exigência da apresentação do passaporte vacinal em dia passa a ser obrigatória, desde esta segunda-feira (24), para a entrada de servidores, funcionários e munícipes no Centro Administrativo de São Leopoldo. O acesso pode ser negado caso não haja a apresentação do comprovante. A medida entra em vigor no momento em que os casos de contaminação com a Covid-19 aumentam no município, no estado e no país, e visa preservar a segurança e conter o contágio com o vírus.

A comprovação pode ocorrer com o comprovante de vacinação oficial, emitido pelo Conecte SUS, ou por outros meios como a caderneta de vacinação ou o próprio Cartão de Vacina. A chefe de gabinete da Procuradora Geral do município, Fabiana Hannecker, afirmou que está aguardando a data para tomar sua dose de reforço da vacina e ressaltou a importância de se apresentar o comprovante ao adentrar em espaços coletivos. "Eu concordo, acho muito importante a prevenção, fazer as vacinas, e é importante também a cobrança da carteirinha, para que se tenha um controle da pandemia", expressou.

"É uma ação super válida, além de uma questão de saúde. É um bem pra mim e um bem para todos. Vacinado, protejo a quem está próximo, não só aqui no Centro Administrativo, mas em todo o órgão público ou área pública deve ser exigido o passaporte vacinal", comentou o morador do bairro São Miguel, Ricardo Michelon Teixeira, de 41 anos.

Dentro do Centro Administrativo, a capacidade não deve ultrapassar 50% de lotação, além de no máximo três pessoas nos elevadores. O horário de atendimento segue sendo das 9h às 14h, com entrada apenas pelo saguão principal.