Caxias do Sul arrecada R$ 120 mi com IPTU antecipado

A prefeitura de Caxias do Sul arrecadou mais de R$ 120 milhões em IPTU e taxa de coleta de lixo até o primeiro vencimento de cota única, com desconto de 12%, cujo pagamento pode ser feito até o dia 21 de janeiro. A meta foi atingida antes do esperado, considerando, inclusive, que este ano há disponibilidade de três opções de data para pagamento em cota única.

Aos contribuintes que pretendem quitar o IPTU em cota única, mas ainda não fizeram o pagamento, o secretário da Receita, Roneide Dornelles, orienta que ainda há duas opções; pagamentos até 10 de fevereiro, com desconto de 10%, e até 10 de março, com desconto de 8%. Isso no caso de contribuintes sem débitos. Para os que têm valores pendentes, os descontos serão de 5% e 3%, respectivamente. Tendo em vista tratar-se de uma modalidade nova em Caxias, o secretário espera arrecadar mais R$ 10 milhões nessas duas últimas possibilidades.

Segundo o secretário, o pagamento do IPTU "é de suma importância para a manutenção dos serviços prestados pela prefeitura". A arrecadação é aplicada integralmente em ações para a cidade. "O valor arrecadado é aplicado principalmente na saúde e educação municipais, é crucial para o atendimento destas áreas prioritárias e essenciais à população", destacou.