Construtora inicia obras de bairro planejado em área de Pelotas

A construtora e incorporadora RNI deu início às obras do quarto empreendimento em Pelotas. O Altos dos Jerivás, com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 79,7 milhões, contará com 491 casas, além de disponibilizar os benefícios do programa habitacional Casa Verde e Amarela. O condomínio residencial foi anunciado em novembro de 2020.

Para o início das obras, foram gerados em torno de 570 empregos, segundo a empresa. A companhia busca entender ainda mais o perfil do brasileiro que deseja adquirir uma casa própria, principalmente do segmento Casa Verde Amarela. Exemplo disso é a relação da empresa com a cidade de Pelotas, onde estão quatro dos 21 empreendimentos no Rio Grande do Sul.

"Temos um histórico de carinho e sucesso com a cidade. É crescente a procura de investidores em nossos produtos. Aqui lançamos quatro empreendimentos: Terra Nova Pelotas, entregue em 2009, Moradas Pelotas I e II, em 2011 e RNI Altos dos Jerivás, que segue com as obras aceleradas, totalizando 2.157 unidades apenas na cidade, aquecendo a economia local, fato que possibilita em novos postos de trabalhos", comenta Gustavo Felix, diretor de Vendas e Marketing da RNI.

O novo bairro planejado Cidade Alta ocupará uma área de 1,5 milhão de metros quadrados e estará integrado a um eixo empresarial e de serviços. O terreno fica próximo do Aeroporto Internacional de Pelotas, da BR-116 e da avenida Fernando Osório, com fácil acesso a lojas, supermercado e à região central do município.

Além disso, o empreendimento contará com o próprio complexo comercial - lotes dedicados inclusive a estabelecimentos de grande porte. Está prevista uma área de 100 mil metros quadrados, com a construção de um centro de compras. O bairro também terá uma avenida , praça com playground, espaço pet, academia ao ar livre, quadras de beach tênis, pista de caminhada, ciclovia e decks para contemplação de paisagens verdes.