Hospital de Canoas reabre leitos exclusivos para a Covid-19

O Hospital Nossa Senhora das Graças de Canoas reativou, na última semana 10, leitos de enfermaria e 10 de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, devido ao recrudescimento da pandemia causado pela variante ômicron. Por determinação do prefeito Jairo Jorge, foram reabertos ainda mais 10 leitos de UTI para atender pacientes com a doença.

A ocupação, segundo a mais recente atualização do hospital, é de sete leitos de enfermaria e nove de UTI. A direção do hospital está monitorando a situação e pode reservar mais leitos para Covid-19 conforme a demanda. Assim, o Graças volta a ser uma das referências na região para o atendimento de Covid-19, após seis meses, quando os leitos haviam sido concentrados no Hospital Universitário (HU) de Canoas.