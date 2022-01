Gravataí ganha mais um ecoponto para descarte de resíduos

A prefeitura de Gravataí inaugurou, no fim de semana, o quarto ecoponto do município. No mesmo ato, o prefeito Luiz Zaffalon entregou a revitalização da Praça Estrela, garantindo um novo espaço de lazer para a comunidade do bairro. O investimento total é de cerca de R$ 300 mil.

O ecoponto, localizado no Parque Ipiranga, possui contêineres para o descarte correto dos resíduos e servirá para a destinação de materiais como móveis, eletros, papéis, resíduos de podas e da construção civil. O local onde funcionará o ecoponto acabava servindo como um depósito irregular. Agora, além de impedir o descarte incorreto, a Prefeitura garante um espaço para o gerenciamento e a destinação do material correto.

"Teremos 10 espalhados pelo município. A comunidade tem um local para descartar corretamente o lixo e é dessa maneira, com políticas públicas eficientes, que vamos combater o lixo na rua", destacou o prefeito Zaffalon. O ecoponto funcionará de segunda a sábado, sempre das 8h às 17h, com gerenciamento da secretaria municipal de Serviços Urbanos.

No local, o descarte pode ser feito diariamente, respeitando o limite de dois metros cúbicos de resíduos, o equivalente a uma caçamba de uma caminhonete ou reboque por pessoa. Os outros três pontos de descarte estão localizados no Parque dos Eucaliptos (rua Barnabé, 1501), no Ciprestes (rua Ciprestes, 180) e na Princesa (rua Jorge Tadeu s/n - Residencial Parque do Sol).