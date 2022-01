Reitores da UCS e Ufrgs debatem alianças regionais

O reitor da Universidade de Caxias do Sul (UCS), Evaldo Antonio Kuiava, e o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Carlos André Bulhões, reuniram-se para debater alianças regionais voltadas à inovação. O encontro ocorreu na reitoria da UCS, na serra gaúcha.

Proposta por Bulhões, a reunião discutiu o modelo já implementado na região metropolitana, chamado Aliança para Inovação, e que poderia ser ampliado para a região serrana. A iniciativa metropolitana, além da UFRGS, conta com a parceria da PUCRS e da Unisinos, com o objetivo de potencializar o ecossistema de inovação e desenvolvimento de Porto Alegre e cidades próximas.

A UCS tem se destacado por iniciativas como a UCSGRAPHENE, planta de produção de grafeno, que desenvolve ainda soluções para a indústria a partir da matéria-prima. Bulhões aproveitou a passagem por Caxias do Sul para conhecer a iniciativa, localizada no bloco 71, do Campus-Sede, e que é credenciada como uma unidade Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) em território gaúcho.

"Nosso trabalho tem mostrado a inovação como um alicerce importante para conectar a academia, o setor empresarial e a sociedade. Uma aliança se torna necessária na serra gaúcha, uma região reconhecida pelo empreendedorismo", projetou Kuiava, que reforça ainda que a UCS aparece no Ranking das Universidade Empreendedoras, com destaque entre as Instituições Privadas e Comunitárias, ilustrando a sua vocação inovadora.

"As instituições de educação têm o respaldo necessário para avançar como articuladoras no fomento ao desenvolvimento regional. Já fizemos visitas a algumas regiões para levar essa ideia e hoje foi a vez de visitarmos esse município tão importante para a economia do RS e do Brasil que é Caxias do Sul", explicou Bulhões.

A Aliança para Inovação é uma articulação entre Universidades na região metropolitana. A união entre elas tem o objetivo de potencializar ações de alto impacto em prol do avanço do ecossistema de inovação e do desenvolvimento. A Aliança quer transformar a região em referência internacional no ambiente de inovação, conhecimento e empreendedorismo.