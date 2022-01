Crimes violentos têm menor índice desde 2017 em Pelotas

O município de Pelotas apresentou o menor número de crimes praticados contra a vida desde o início do Pacto Pelotas Pela Paz, com uma redução de 73,5% entre 2017 e 2021, conforme os dados consolidados pelo Observatório de Segurança Pública. No ano passado, a cidade atingiu a menor taxa de crimes violentos da série histórica, com nove registros para cada 100 mil habitantes. Em 2017, esse número era de 34 para cada 100 mil.

Depois de detalhar os números, a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, avaliou o resultado como extremamente positivo e atribuiu a conquista ao esforço e à dedicação de todos os profissionais das forças de segurança e de fiscalização envolvidas no Pacto Pelotas pela Paz. "Estamos muito felizes porque conseguimos manter aquela tendência de queda nos números da criminalidade em Pelotas. Absolutamente todos os índices caíram, não só em relação a 2017, mas também a 2020. Isso é resultado de uma política pública consistente, integradora e desenvolvida com paciência, obstinação e dados científicos", ressaltou Paula.

Para a coordenadora do Observatório, Cintia Aires, a diminuição desses indicadores é resultado principalmente da ação das forças de segurança por meio das Operações Integradas, realizadas 419 vezes apenas no ano passado, totalizando 1.197 dias de trabalho até o último dia de 2021. Essas operações ocorrem diariamente e são reforçadas aos finais de semana, com a participação dos efetivos da Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, agentes de Trânsito e fiscais da Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana e da Vigilância Sanitária, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e do Conselho Tutelar quando é necessário.

Nos crimes que apresentaram queda gradativa ao longo dos anos, 2021 encerrou com maior destaque, quando apenas 31 crimes contra a vida foram registrados. Em 2020, já havia sido verificada redução com o registro de 36 crimes, em comparação com os 74 notificados em 2019. Em 2017 foram 117 crimes desse tipo. No acumulado, 192 vidas foram preservadas neste período.

Em relação aos roubos a pedestres, foram 947 ocorrências em 2021 contra as 1.032 notificadas em 2020 e 2.137 em 2019. Roubo a estabelecimentos comerciais também tiveram redução significativa desde 2017: 61% de queda, sendo 12% comparando os dois últimos anos, quando 146 crimes foram registrados em 2020 e 128 em 2021.