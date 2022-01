Ministério Público media reunião e cobra plano de ação da RGE por conta de falta de luz no Vale do Taquari

A falta de energia e de investimentos na região do Vale do Taquari foi tema de reunião na sede do Ministério Público em Porto Alegre. Presidido pelo procurador-geral de Justiça, Marcelo Lemos Dornelles, o encontro contou com a participação de representantes da empresa RGE, Assembleia Legislativa, prefeitos, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) e entidades locais que reúnem produtores rurais e empresários.

Após debate, ficou acertado que a RGE irá apresentar, em 30 dias, um plano de investimentos específicos para área do Vale do Taquari. "Nosso trabalho vem sido desenvolvido com foco na resolução e na mediação de situações complexas como essa, especialmente em um momento em que o calor e a estiagem castigam o nosso estado", disse Dornelles.

o município de Estrela ingressou na Justiça contra a concessionária RGE Nesta semana,por conta de reclamações por parte de moradores, insatisfeitos com os recorrentes problemas na prestação dos serviços, entre eles o fornecimento de energia elétrica e a falta de manutenção da rede. A cidade ficou sem luz por conta da queda de postes em razão de um temporal Em outros municípios foram registrados protestos de produtores de leite, que teriam perdido parte da produção por conta da falta de eletricidade para manter o produto.