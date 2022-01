Santa Cruz do Sul vai reduzir em 50% tempo para aprovar projetos

O prefeito em exercício de Santa Cruz do Sul, Elstor Desbessell assinou a autorização para que uma empresa de tecnologia dê início aos trabalhos de implantação de um software em áreas da prefeitura. A ferramenta deve reduzir em até 50% o tempo necessário para a liberação de projetos na cidade.

Conforme explica o arquiteto e urbanista da secretaria municipal de Planejamento e Orçamento, Paulo Jorge Riss da Silva, a iniciativa coloca Santa Cruz Sul na condição de estar entre os 50 municípios mais modernos do Brasil em avaliação e aprovação de projetos. Atualmente, segundo ele, para que um projeto seja aprovado são necessários cerca de 60 dias e com o procedimento 100% em meio eletrônico, esse tempo deverá ser reduzido pela metade. "Recebemos um volume muito grande de projetos, são mais de três mil por ano. Com esse sistema de aprovação digital estamos dando um passo além, graças a visão dos gestores. Será um ganho não apenas para os empreendedores, mas também para os próprios servidores que fazem a análise técnica", observou ele.

Dentro de poucos dias, todo o procedimento começará a ser feito via internet, com mais transparência, eficiência e agilidade. "Certamente no início vão surgir algumas dúvidas e por isso teremos um período de treinamento com os profissionais do ramo da construção civil. Já estamos conversando com as entidades, como Seisc e Sinduscon para alinhar tudo isso", comentou o arquiteto.

Para o prefeito em exercício, a conquista significa a desburocratização na prática. "O poder público tem o dever de facilitar a vida dos empresários e investidores. Precisamos cada vez mais modernizar a gestão municipal, fazer uso da tecnologia que já se encontra disponível e eliminar a burocracia do meio do caminho", disse.