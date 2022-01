Canoas vai abrir espaços exclusivos para atendimento a pacientes com Covid-19

após a emissão de um alerta para a região na semana passada O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, anunciou que serão abertas quatro Clínicas Covid para o atendimento exclusivo de pacientes com Covid-19. A medida foi uma das definidas no plano de ação elaborado pelos 18 municípios que compõem o Comitê Covid da Região 8 para tentar frear a propagação da doença. As propostas serão apresentadas ao Gabinete de Crise, do governo do Estado,

Além de aumentar o número de unidades de atendimento Covid, o município também vai ampliar a disponibilidade de testes para a população. "A terceira onda exige novas medidas e novos cuidados. Por isso, nós vamos implantar quatro Clínicas Covid, para que a gente possa ampliar a oferta de atendimento médico e, assim, retirar a pressão sobre a atenção básica. Também vamos adquirir mais 100 mil testes antígenos, para termos um diagnóstico precoce e rápido dos casos e o isolamento das pessoas contaminadas. Nós já aplicamos 200 mil testes à população e vamos aumentar a disponibilidade", destacou.

Ainda segundo o prefeito, a ideia, também, é reforçar a imunização dos canoenses e desenvolver ações de conscientização sobre a importância do cumprimento dos protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. "Já estamos com 73% da população geral com o ciclo vacinal completo, mas precisamos avançar no público de adolescentes e crianças e também em pessoas que ainda não completaram o ciclo vacinal", ressaltou.

Por ora, o atendimento de quem apresenta sintomas respiratórios é feito na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Rio Branco ou na Tenda de Pronto Atendimento junto à UPA Boqueirão. Os dois locais funcionam 24h e oferecem, além de consultas médicas, testagem para Covid-19.