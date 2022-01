Tradicional festa de Iemanjá em Tramandaí é cancelada

A prefeitura de Tramandaí oficializou o cancelamento dos festejos de Iemanjá no dia 2 de fevereiro. A presença da variante Ômicron e o crescimento no número de casos de Covid-19 foram decisivos para definição do município, que já havia cancelado a Festa da Virada com show de fogos e os shows dos Grupos Pixote, Turma do Pagode e Barões da Pisadinha.

"A prefeitura esse ano não vai organizar a festa. Temos que zelar pela saúde de nossa população e visitantes. No entanto, não vamos impedir que o cidadão exerça a sua fé na cidade ou beira-mar. Cabe a cada um isso, desde que mediante todos os cuidados de prevenção ao vírus", explicou o secretário de Turismo e Desporto Rojoel Amaral.

A festa de Iemanjá em Tramandaí é considerada uma das maiores do Estado. Anualmente, milhares de pessoas participam do evento na Capital das Praias, que inicia na noite do dia 1° de fevereiro e entra na madrugada do dia 2. Dados estatísticos apontam que a Festa de Iemanjá é o segundo maior evento da beira-mar no município, ficando atrás apenas do Réveillon.