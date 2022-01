Santa Clara do Sul recebe nova escola para atender 190 crianças de 1 a 5 anos

A prefeitura de Santa Clara do Sul entregou as obras da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Criança Feliz. O novo educandário atenderá 190 alunos na faixa etária entre 1 e 5 anos. O investimento é superior a R$ 4,3 milhões, incluindo a construção do prédio, mobiliário e aquisição da área de terras, além da instalação de um muro e a construção de um estacionamento no local.

Com aproximadamente 1.500 metros quadrados de área, a nova escola segue modelo padrão do governo federal, totalmente adaptada com acessibilidade. O prédio contempla 10 salas de aula com banheiro adaptado com trocador, banheira, chuveiro, vasos sanitários para cada faixa etária, cozinha, refeitório, lavanderia, lactário, sala de amamentação, banheiros, fraldário, salas multiuso e administrativas, solários, pátio coberto e estacionamento.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Cultura, Desporto e Juventude, Edson Mallmann, atualmente são atendidos cerca de 680 alunos na rede municipal de ensino, sendo que o investimento médio do governo municipal por estudante é de R$ R$ 11,8 mil por ano. "Este é mais um investimento extremamente importante para a educação do nosso município", destaca.

O prefeito Paulo Kohlrausch conta que foi realizada a compra de nove lousas interativas de 75 polegadas que serão distribuídas às escolas em fevereiro, num investimento de quase R$ 300 mil. "E agora, temos a alegria de poder entregar à nossa comunidade uma nova escola de educação infantil, oportunizando um espaço ainda mais adequado para que as nossas crianças possam se desenvolver", frisa.