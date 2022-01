Bagé inicia racionamento de água de 6h a partir desta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (24), o Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb) inicia racionamento preventivo de seis horas diárias, durante a madrugada. Toda cidade terá o abastecimento interrompido das 23h às 5h. Assim, durante o dia, todos os bairros receberão água.

A medida está sendo tomada a fim de evitar um agravamento da situação, já que a estiagem está afetando o Estado e região. Mais de 200 municípios gaúchos já decretaram situação de emergência em razão da falta de chuvas.

Em Bagé, as precipitações dos últimos dias não amenizaram a situação, pois como o solo estava muito seco, os 80 milímetros registrados em janeiro, até o momento, não trouxeram uma recuperação significativa para as barragens. A Sanga Rasa está três metros abaixo do normal. Já a barragem do Piraí está 2,15 m aquém da normalidade. A Emergencial, a menor das três que compõe o abastecimento da cidade, está cheia.

Há meses a cidade está com escassez chuvas. Conforme dados da Estação de Tratamento de Água (ETA), em novembro, os índices de precipitação totalizaram apenas 60,5 milímetros. Em dezembro, foram somente 72,8 milímetros. Em janeiro, até agora, as precipitações não alcançaram metade da média histórica do mês, que é 194,9 milímetros. Os racionamentos de água em Bagé têm sido frequentes e chegaram a ter paralisação de 15 horas no abastecimento em momentos anteriores.

"Com este racionamento preventivo buscamos diminuir o consumo e desperdício de água a fim de que nossas barragens não baixem ainda mais. Queremos evitar o racionamento de 12 horas, porém dependemos das chuvas, que não estão ocorrendo com frequência", afirma Franco Alves, diretor geral do Daeb. Ele ressalta que o horário do racionamento preventivo manterá as pessoas com água das 5h da manhã até às 23h, visando não prejudicar a população nas suas atividades rotineiras.