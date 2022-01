Vale do Sinos emite recomendação para suspender eventos

Prefeitos e representantes de 11 das 13 cidades que integram a Associação dos Municípios do Vale do Rio do Sinos (Amvars) reuniram-se para a primeira reunião ordinária da nova diretoria da entidade, e o assunto principal foi a pandemia. Os prefeitos demonstraram preocupação com a elevação no número de casos positivados da Covid-19 e, em especial, à alta procura por atendimento nas unidades de saúde de toda a região. Por unanimidade, deliberaram recomendação às prefeituras que suspendam eventos públicos, por conta do alerta do governo estadual

A decisão foi levada para debate com o Comitê Técnico da Região 7, que engloba 15 cidades. Presidida pelo prefeito de Dois Irmãos, Jerri Meneghetti, a reunião marcou também a posse oficial da gestão 2022 da Amvars, que tem a prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt como vice-presidente e o prefeito de Estância Velha, Diego Francisco, como vice-presidente de Turismo e Cultura, responsável pelas ações do Vale Germânico.

O encontro dos prefeitos ocorreu no gabinete da prefeitura de Dois Irmãos, os participantes relataram a situação de suas respectivas cidades no que diz respeito ao número de casos e à ocupação de leitos. "Sem exceção, todas as cidades têm enfrentado essa alta procura por testes e longas filas de atendimento tanto nos postos quanto nos centros de atendimento à Covid", explica Jerri.

O aumento do número de casos tem repercutido na prestação dos serviços públicos às comunidades, tendo em vista o afastamento de servidores pela contaminação. "Da mesma forma estamos vendo essa situação se repetir nas empresas terceirizadas", relata o presidente da Amvars. Por conta do cenário, a suspensão de eventos públicos foi recomendada e será debatida com os técnicos.