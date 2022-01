Programa de empréstimo a juro zero volta em Canoas

O programa Canoas Juro Zero terá a segunda edição lançada na segunda-feira (24). A iniciativa visa facilitar o acesso de microempreendedores individuais (MEI) e microempresas a serviços financeiros, com menor burocracia na liberação de crédito. Os juros dos empréstimos serão subsidiados pela prefeitura de Canoas.

As inscrições vão de 24 de janeiro a 6 de fevereiro, no site da prefeitura (canoas.rs.gov.br). A meta do programa é beneficiar até 5 mil empreendedores, que poderão pagar dívidas ou investir no seu negócio.

De acordo com o secretário de Governança e Enfrentamento à Pandemia, Felipe Martini, o projeto consiste em uma parceria entre a prefeitura com instituições financeiras. "A prefeitura fica encarregada de selecionar os empreendedores que se enquadram na Lei e fazer a intermediação junto às instituições de crédito. Sendo concedida a operação por parte da instituição financeira, a prefeitura subsidiará os juros dos empréstimos", destacou.

O subsídio será destinado a empresas com sede em Canoas, sem restrições de crédito, que possuem, no mínimo, 18 meses de existência e faturamento de até R$ 360 mil por ano. Os contemplados poderão realizar operações de crédito entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, com o pagamento a ser feito em até 24 meses, com 60 dias de carência. A prefeitura de Canoas vai arcar com os juros dos empréstimos dos contemplados.