Caminhões-pipa levam até 50 mil litros de água para localidades de São Borja

Diante do agravamento dos transtornos acarretados pela prolongada seca no Rio Grande do Sul, secretarias municipais em São Borja mantêm rotinas de abastecimentos de água à comunidade. De acordo com o secretário de Infraestrutura, Moacir Tiecher, diariamente são realizadas de quatro a sete operações de abastecimento com caminhão-pipa às áreas rurais mais castigadas e também a regiões urbanas. Os caminhões utilizados têm capacidade para 7.500 litros e, com isso, a cada dia até mais de 50 mil litros de água são distribuídos.

Tiecher, que também é coordenador municipal da Defesa Civil, destaca que apesar dos abastecimentos a situação vem gradativamente se agravando. Na maioria das regiões, a acentuada ausência de chuvas vem desde os meses de outubro e novembro. Entre as localidades assistidas estão Capão Alto, Rincão de São João, Mercedes e São Marcos. Algumas das assistências são prestadas a 40 quilômetros de distância.

O secretário da Agricultura e Meio Ambiente, Eugênio Dutra, revelou tristeza ao constatar o dramático estado em que se encontram as pastagens para os animais, que também enfrentam a falta d'água. "A maioria dos açudes, barragens e demais aguadas secaram. O prejuízo é imensurável. Estimamos perda mínima de 20% no plantio da soja, 80% na lavoura de milho e 20% na lavoura de arroz. Na produção de leite a queda é de 35% e 90% de prejuízo nos campos nativos", avaliou.

Já foi formalizado pedido de apoio emergencial ao governo do Estado, . Também há pedido de auxílios ao Ministério da Agricultura. "Queremos, com urgência, implementar novos açudes, bebedouros ou sistemas de irrigação", diz o secretário. "Além disso, com o pasto seco, qualquer faísca pode se transformar em um grande incêndio trazendo danos incalculáveis", ressaltou.