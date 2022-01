Lajeado cria documento para facilitar afastamento por Covid-19

O município de Lajeado publicou um decreto que cria um documento de declaração de afastamento do trabalho. O objetivo é permitir que as instituições públicas e privadas que fazem exames da Covid-19 possam elas mesmas preencher o documento indicando que a pessoa está com o exame positivo sem a necessidade de fazer atendimento médico.

A ideia é simplificar o processo de comprovação da contaminação, e desta forma reduzir a busca e as filas nos serviços de saúde, já que a maior parte das pessoas está com sintomas leves da doença e acaba tendo que enfrentar filas apenas para pegar um atestado médico para justificar o afastamento do trabalho ao empregador. O documento é padronizado para atender a orientação dos órgãos de saúde e a necessidade de empregados e empregadores para atender a legislação trabalhista.

Ele será fornecido independentemente do atestado médico, mas mediante a confirmação da Covid-19 a partir dos exames laboratoriais, e conterá o tempo de afastamento indicado pela legislação atual. O documento foi encaminhado para as unidades de saúde que fazem o teste, a UPA, o Hospital Bruno Born e as farmácias que oferecem a testagem.

A declaração não exclui eventual necessidade de atestado médico individualizado, respeitada a orientação médica e o estado de saúde da pessoa diagnosticada com Covid-19. A pessoa contaminada é responsável por procurar atendimento médico, caso suas condições de saúde fiquem mais graves e demandem atenção individualizada.