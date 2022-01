Prédio de antiga fábrica de calçados em Teutônia terá novos negócios

O projeto de um novo empreendimento foi apresentado à prefeitura de Teutônia. A vice-prefeita, Aline Röhrig Kohl, juntamente com o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Délcio José Barbosa, e o engenheiro da prefeitura, Alexandre Etgeton, receberam a comitiva que apresentou o projeto, que comporta a realização de uma grande obra de revitalização da antiga Calçados Blip, transformando-a em um centro comercial, onde será preservada a estrutura industrial. A área foi adquirida em leilão em 2021.

O projeto prevê a construção de vinte salas comerciais, de diferentes tamanhos, de maneira a atender grandes atacadistas, lojas comerciais, serviços e profissionais liberais. Essas salas serão moduladas, conforme a necessidade do comércio que vier a se instalar no local. Em virtude disto, a empresa abriu espaço para diálogo com interessados em investir no local, para poder avaliar a melhor forma de atender as necessidades do ramo dentro do espaço a ser disponibilizado no centro comercial.

A obra está na fase inicial, de limpeza do prédio e reestruturação de partes que necessitam de alterações para atender a proposta. De acordo com Jeniffer Harth, uma das investidoras, o objetivo é manter viva a memória da comunidade em respeito a história do local. "Com esse projeto temos o desejo de valorizar a comunidade, com inovação e a revitalização de uma área que já fez parte da rotina diária de tantos moradores, além de fomentar a economia local", ressaltam.

A vice-prefeita recebeu a notícia com grande alegria e entusiasmo. "Com certeza será um marco para os moradores do bairro Canabarro. O cuidado e o carinho com que o projeto foi elaborado é o que mais chamou a atenção, pela preocupação e importância dada à história e a relação da comunidade com o local, à todas as pessoas que construíram suas vidas, sua história e conquistaram sonhos com o esforço do trabalho desenvolvido no local. Ficamos muito felizes em conhecer o projeto e parabenizamos os investidores por essa belíssima iniciativa", destaca.