Caxias do Sul registra aumento em focos do Aedes aegypti

A Vigilância Ambiental em Saúde de Caxias do Sul contabiliza 23 focos do mosquito transmissor da dengue desde o início do ano. Os últimos nove foram encontrados na semana passada, em ação no bairro Cruzeiro. A cidade está em estado de alerta, visto que em 2021 neste mesmo período foram notificados apenas cinco focos.

O bairro Cruzeiro desde o ano passado é o local que concentra maior número de focos do Aedes aegypti (transmissor da dengue). Por isso, a Vigilância realizou uma ação de conscientização com os moradores, contabilizando 466 visitas em um único dia para procurar pontos de água parada e fornecer orientações. A ação também contou com uma tenda que foi montada ao lado da Unidade Básica de Saúde (UBS) Cruzeiro para orientações aos moradores, como exemplos de como tampar as caixas de água e outros locais que podem ter água parada, explicações sobre como a proliferação do mosquito acontece e a importância de combater o inseto.

Os agentes de combate às endemias segue o monitoramento periódico em 205 pontos estratégicos. A Vigilância Ambiental em Saúde pede também uma grande atenção da população em relação aos pneus que seguem sendo abandonados em via pública, acumulando água e criando focos do mosquito. "Pedimos que todos os caxienses redobrem os cuidados com objetos expostos nos pátios, porque a criação do foco não é de um mês para o outro, basta deixar um balde, por exemplo, do lado de fora e, ao acumular água, já vira um criadouro do Aedes", aponta Sandra Tonet, diretora técnica da Vigilância Ambiental em Saúde.

Caso seja confirmado foco positivo (com presença do mosquito Aedes aegypti) em qualquer estabelecimento ou residência, o responsável pelo local poderá estar sujeito a um processo administrativo com penas como advertência ou multa, dependendo de cada situação. Também solicita-se a colaboração denunciando para o Alô Caxias (156) residências, comércios e outros lugares com água parada.