Estrada entre RS e SC recebe melhorias na pavimentação

A região norte do Estado começa 2022 com uma de suas principais rodovias em condições renovadas: a RSC-480, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, em Erval Grande, teve os serviços concluídos este mês. Os trabalhos contaram com um investimento superior a R$ 8 milhões.

Os serviços, iniciados em agosto de 2021, abrangeram 21,63 quilômetros da rodovia. "O desenvolvimento econômico e a competitividade do Rio Grande do Sul passam por estradas em boas condições, por isso destinamos recursos para essa importante ligação com Santa Catarina", afirma o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. "Nosso cronograma de ações segue de forma ininterrupta, com o objetivo de transformarmos o panorama da malha rodoviária gaúcha."

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, acrescenta que houve recuperação do pavimento e da pintura da pista, além do corte de vegetação às margens da rodovia. "Todo o pavimento com sinais de desgaste foi retirado para a implantação de um material novo", ressalta.